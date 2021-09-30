Государство одобрило увеличение уставного капитала "Почты России" за счет допэмиссии

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Государство - единственный акционер "Почты России" - одобрило увеличение уставного капитала почтового оператора на 200 млрд рублей за счет допэмиссии, говорится в сообщении компании.

"Единственный акционер "Почты России" - Российская Федерация - принял решение об увеличении уставного капитала на 200 млрд рублей за счет допэмиссии", - отмечается в сообщении.

До конца 2021 года планируется дополнительно разместить 200 млн акций номиналом 1 тыс. рублей каждая по закрытой подписке в пользу государства.

В качестве оплаты допэмиссии будут получены денежные средства для модернизации отделений по всей стране, 100% минус 1 акция АО "Марка", исключительные права, связанные с ГИС ЖКХ, и ряд объектов недвижимости, которые остались в федеральной собственности после реорганизации ФГУП "Почта России" в акционерное общество. В настоящее время прорабатывается список основных мероприятий по модернизации отделений.

Поручение предусмотреть в бюджете РФ средства на докапитализацию "Почты России" для модернизации отделений по всей стране и расширения количества предоставляемых услуг ранее дал президент РФ Владимир Путин.