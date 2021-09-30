В Минэнерго отметили хороший темп подготовки к отопительному сезону в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Подготовка энергокомпаний к предстоящему отопительному сезону в Северной Осетии идет в хорошем темпе, об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ со ссылкой на министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

"В Северной Осетии-Алании подготовка энергокомпаний к предстоящему отопительному сезону идет в хорошем темпе. Но, как отметил Николай Шульгинов, вопросы с готовностью отдельных объектов энергетикам необходимо решить до наступления зимы", - говорится в сообщении.

В четверг Шульгинов находится с рабочей поездкой в Северной Осетии. Во Владикавказе прошло заседание федерального штаба по подготовке к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов Северо-Кавказского федерального округа.

На совещании обсуждалась платежная дисциплина. Долги перед энергетиками на Северном Кавказе приводят к недофинансированию ремонтных программ, а стабильное энергоснабжение потребителей зависит, в том числе, от них, подчеркнул министр. "Особо остро недофинансирование сказывается на надежности работы распределительного сетевого комплекса", - отметил он.

Глава Минэнерго также сообщил, что в январе-августе на Северном Кавказе выросла аварийность в электросетях. Это связано с непогодой, в первую очередь, в Дагестане и Чечне.