Более 900 млн руб. направят на оборудование для канатных дорог на курорте "Ведучи" в Чечне

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. "Курорты Северного Кавказа" (КСК) направят более 900 млн рублей на поставку комплектов технологического оборудования для двух канатных дорог на курорте "Ведучи" в Чеченской Республике. Об этом говорится в материалах, размещенных на официальном сайте госзакупок.

Изначальная цена аукциона была обозначена в 1,2 млрд рублей. "Цена контракта 911,5 млн рублей <...> Победителем аукциона [признано] ООО "РТ-Бартолет", - говорится в документах закупки.

График поставки и проведения монтажных работ будет определен в срок не позднее 25 декабря 2022 года. Комплекты будут использоваться для двух кресельные канатных дорог.

По одной из них, протяженность которой почти 1,4 км, в час смогут проехать до 2,8 тыс. человек, а ее перепад высот составит 464 м. Другая канатная дорога протяженностью 622 м с пропускной способностью до 2,4 тыс. человек в час и с перепадом высот до 274 м. В настоящее время ведутся подготовительные работы по строительству канатных дорог.

Главная зона катания курорта будет построена на северном склоне. "Горнолыжникам будет доступно катание с высоты 2 325 м на трех трассах синего уровня сложности, двух черных и двух красных, каждая будет оборудована системой искусственного оснежения. На северный склон гостей будет доставлять гигантская гондольная канатная дорога длиной 4,4 км. В одной кабинке смогут ехать до 30 человек. Подобных канатных дорог типа 3S в мире чуть больше десяти", - прокомментировали ТАСС в пресс-службе КСК.

Как пояснили там, курорт "Ведучи", как и "Архыз", проектируется и строится с нуля и в уникальном с точки зрения природы и истории месте. Он расположен на высоте 1540 м, на склонах хребта Данедук. "Курорт только в начале своего пути. Сейчас здесь построена начальная горнолыжная инфраструктура: на южном склоне работает кресельная канатная дорога протяженностью 840 метров и действует одна трасса синего уровня сложности. Это самый протяженный в мире склон с искусственным всесезонным покрытием, его длина почти 970 м", - рассказали в КСК. Кроме того, здесь работает безопорная канатная дорога с учебным склоном и детский парк с траволатором. Построен сервис-центр с прокатом, точками питания и детской комнатой.