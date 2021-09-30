Власти Рязанской области опровергли слухи о перебоях с поставкой "Доширака"

ТАСС, 30 сентября. Рязанский завод корейского производителя продуктов быстрого приготовления "Доширак" не прерывал работу и продолжает отгрузку продукции. Об этом ТАСС сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области.

Ранее в нескольких СМИ появились сообщения о крупные торговые сети регионов Сибири и Урала получили уведомления от производителя лапши "Доширак" о возможном снижении объемов поставок из-за приостановки деятельности предприятия в Рязани.

"Распространяемая новость про якобы перебои содержит документы, которые были распространены 4 месяца назад, и за это время перебоев в отгрузке не было. О том, почему продукции нет в регионах за Уралом, будем разбираться, но фактически с производством в Рязани все нормально. По нашей информации, никаких задержек и остановок производства не было", - сообщил ТАСС представитель министерства Алексей Лавренев.

Он также подчеркнул, что в министерство проведет проверку источников информации, назвав ее недостоверной.

"Наш завод работает в штатном режиме. Письмо было разослано в связи с модернизацией предприятия для предупреждения возможных инцидентов. Запуск новой линии уже прошел, она работает. В связи с пандемией сильно вырос рост продаж, дефицит может быть связан только с растущим спросом на нашу продукцию", - пояснили ТАСС на предприятии.

Корейская компания работает в Рязани с 2008 года и выпускает лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. Сейчас мощность завода "Доширак" в Рязани составляет 250 млн штук продукции в год. В начале 2020 года компания заявила о планах инвестировать 1,5 млрд рублей в модернизацию завода в Рязани.