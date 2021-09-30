ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с обменом старых банкнот

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Предстоящее изменение дизайна российских бумажных денег мошенники могут использовать как повод для введения в заблуждение граждан. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Банка России по ЦФО.

"В преддверии модернизации российских бумажных денег, когда изменится их дизайн, мошенники могут использовать это как инфоповод, чтобы вводить пожилых людей в заблуждение. Например, ходить по квартирам и, сообщая о денежной реформе, предлагать обмен старых банкнот на "новые", - говорится в чек-листе по финансовой безопасности, подготовленном ГУ Банка России по ЦФО к Дню пожилого человека (отмечается 1 октября).

Заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Ирина Тимоничева подчеркивает, что "деньги старого и нового дизайна будут находиться в обращении параллельно, никаких обменных пунктов и акций организовано не будет".

Обновление дизайна банкнот

Ранее Банк России сообщал, что в 2021-2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1 000 и 5 000 рублей. В оформлении модернизированных банкнот, по данным ЦБ, будет использоваться тематика федеральных округов РФ.

Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируется в 2022-2025 годах - ожидается, что в 2022 году в обращение поступят модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году - 1 000 и 5 000 рублей, в 2024 году - 500 рублей, а в 2025 году - 10 и 50 рублей. Банкноты будут появляться постепенно в течение нескольких лет, в обращении будут как старые, так и новые купюры.

Другие рекомендации

Одним из главных каналов хищения средств у граждан с использованием методов социальной инженерии (умышленного введения жертв в заблуждение) является, по ее словам, телефонное мошенничество. Злоумышленники могут представиться сотрудниками банка, пенсионного фонда, полицией: могут говорить об угрозе счету, предлагать получить компенсацию, угрожать уголовным преследованием, их цель - вывести из равновесия, узнать конфиденциальную информацию и похитить средства. При таких звонках Тимоничева советует не вступать в диалог и не сообщать никакие данные, а при необходимости связываться самостоятельно с организацией, от имени которой якобы звонил собеседник. Регулятор, в частности, советует установить на телефоне программу анти-спам для защиты от нежелательных звонков.

Большинство финансовых пирамид в столичном регионе, по данным регулятора, ориентировано на пенсионеров. Пирамиды называют себя "кассами взаимопомощи", потребительскими обществами или кооперативами, предлагают вложения в фермерские хозяйства, недвижимость и другие якобы доходные инвестиционные продукты, обещают повышенный процент от инвестиций. Они имеют физические офисы, могут обзванивать потенциальных жертв, давать рекламу в газетах. Регулятор сообщает, что принимать деньги у граждан имеют право только финансовые организации, поднадзорные Банку России: они должны иметь на это разрешение регулятора. Проверить легальность компании можно на официальном сайте Банка России, где также расположен список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности.

Регулятор обращает внимание также и на мисселинг (умышленное введение в заблуждение относительно предлагаемой услуги и продажа иной, чем ожидалось клиентом). Вместо вклада недобросовестные сотрудники банка могут навязать, например, полис инвестиционного страхования жизни.

В этом случае Тимоничева советует проверить договор. "В нем обязательно должно присутствовать слово "вклад", и договор должен быть заключен только с банком, а не со страховой или управляющей компанией, в договоре должен быть четко прописан процент. Спросите у менеджера о застрахованной сумме: она должна быть 1,4 млн рублей, обтекаемой фразы типа "защита капитала" быть не должно", - сообщила она.