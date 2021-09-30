Кабмин предложил акциз на сталь на уровне 2,7% от экспортной цены стального сляба

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство предложило ввести акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от экспортной цены стального сляба. Это следует из текста проекта федерального закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", внесенного в Госдуму в четверг.

Согласно законопроекту, ставку акциза на жидкую сталь предлагается ввести в размере 2,7% от средней за календарный месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах РФ, расположенных в Южном федеральном округе. Если средняя за календарный месяц экспортная цена на сляб опускается ниже $300 за тонну, то ставка акциза принимается равной нулю.

Жидкая сталь - это сплав железа с углеродом, используемый как первичное сырье для производства металлопродукции. Сляб - это полуфабрикат, представляющий стальную заготовку прямоугольного сечения, которая используется для производства листового проката. Сляб производят из слитков прокаткой на обжимных станах или непосредственно из жидкого металла на установках непрерывного литья.