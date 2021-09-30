Глава Минтранса Латвии сообщил, что реализация проекта Rail Baltica идет по плану

РИГА, 30 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта строительства железнодорожной магистрали Rail Baltica в Латвии идет по плану. Об этом в четверг заявил министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс.

"В настоящее время проектируется вся 263-километровая трасса Rail Baltica в Латвии. Как только участок будет завершен, мы передадим его на строительство. Мы ожидаем, что сможем построить Rail Baltica последовательно и завершить первые работы к 2026 году", - сказал он в интервью местному агентству ЛЕТА.

По его словам, в настоящее время наиболее технически готовым и приоритетным является южный участок магистрали до границы с Литвой, строительство которого планируется начать в 2023 году. Движение поездов в этом направлении может начаться с 2027 года. "В ходе переговоров с министром транспорта Литвы мы договорились, что в качестве приоритета будем строить южное направление, и цель Литвы - сохранить свою решимость построить железнодорожную линию к концу 2026 года. В таком случае через шесть лет мы сможем путешествовать на скором поезде из Риги в другие европейские столицы", - указал Линкайтс.

"В настоящее время только Рижский участок отклоняется от графика проектирования. Это можно объяснить его сложным решением, необходимостью приспособить проект к существующей инфраструктуре, привлечением обществ жителей микрорайонов Риги и планированием развития существующей железнодорожной системы, например движения поездов в Болдераю [микрорайон Риги]. Проектные работы всей линии планируется завершить в 2023 году", - отметил глава Минтранса Латвии.

Единая железнодорожная магистраль с европейской колеей (1435 мм) Rail Baltica должна соединить Таллин, Ригу, Каунас (с ответвлением на Вильнюс), Варшаву и Берлин, улучшив сообщение между Центральной и Восточной Европой. Стоимость реализации проекта ранее оценивалась примерно в 5,8 млрд евро, а большую часть финансирования (около 85%) обещала выделить Еврокомиссия.

Представитель эстонской стороны ранее сообщил, что пуск Rail Baltica будет отложен. Магистраль будет введена в строй к 2030 году, а не к 2026-му, как планировалось.