В Махачкале намерены провести редевелопмент неиспользуемых территорий

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Программу редевелопмента промышленных и неиспользуемых территорий предлагается реализовать в Махачкале с использованием механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). Общий объем инвестиций в проект оценивается в 90-100 млрд рублей, следует из проекта Стратегии социально-экономического развития Дагестана до 2023 года (опубликован на сайте Минэкономразвития региона).

"Программа редевелопмента промышленных и неиспользуемых территорий с использованием механизма ГЧП, создание на этих территориях бизнес-кластеров, творческих кластеров (по примеру Москвы) и кластеров новой архитектуры может стать опорной для Махачкалинской агломерации. Мощность программы редевелопмента территорий до 2030 года на территории агломерации оценивается в 90-100 млрд руб. государственных и инвестиционных средств. Реализация программы позволит провести актуализацию статуса данных территорий, развивать производство и услуги, сотни территорий и прилегающие общественные пространства будут благоустроены", - говорится в тексте стратегии.

Кроме того, в городе предлагается провести реновацию жилья. Уточняется, что помимо старого жилищного фонда, в Махачкале достаточно много домов постройки 1960-1980-х годов, которые также "устарели и морально, и физически, включая инженерные коммуникации".

"Стоимость программы реновации жилья до 2030 года на территории [Махачкалинской] агломерации оценивается в 110-120 млрд рублей государственных и инвестиционных средств", - уточняется в тексте проекта стратегии.

Стратегия социально-экономического развития Дагестана до 2023 года разрабатывается с января. В первую редакцию стратегии вошли, в частности, проекты в сфере энергетики и ЖКХ, туризма, развития АПК, экологии, биоресурсов горной зоны и Каспийского моря, развития Северной зоны и Махачкалинской агломерации, а также вопросов здравоохранения, образования, социального развития, культуры, молодежной политики. В настоящее время проект стратегии доступен для общественного обсуждения - замечания и предложения по усовершенствованию документа принимаются до 11 октября.