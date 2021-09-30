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Бюджет РФ до 2025 года получит 9 млрд рублей от налоговых новаций для медицинской отрасли

В проекте поправок в Налоговый кодекс отметили, что рост налоговой нагрузки на регистрацию медицинских препаратов и изделий обусловлен "увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Увеличение налогов на регистрацию медицинских препаратов и медицинских изделий, а также установление госпошлин на проведение экспертизы и выдачу разрешений на использование медицинских изделий для исследований in vitro с 2022 года принесут в бюджет дополнительно 9 млрд рублей, говорится в проекте поправок в Налоговый кодекс, внесенном в Госдуму.

"По оценочным расчетам бюджетный эффект от принятия указанного закона <...> в части корректировки размеров государственной пошлины за регистрацию медицинских препаратов и медицинских изделий, также установления государственной пошлины за предоставление, переоформление и подтверждение разрешения на применение незарегистрированного медицинского изделия для диагностики in vitro составит 3 млрд рублей ежегодно в 2022-2024 годах", - говорится в документе.

Рост налоговой нагрузки на регистрацию медицинских препаратов и изделий обусловлен "увеличением издержек по осуществлению данных юридически значимых действий", уточняется в документе. Также отмечается, что нововведения не потребуют от бюджета дополнительных расходов.

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