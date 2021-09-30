Доходы от туризма на Алтае, в Бурятии и Иркутской области могут превысить 600 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Совокупный объем доходов от сферы туризма на Алтае, в Бурятии и Иркутской области к 2035 году может превысить 600 млрд рублей в год. Об этом ТАСС сообщили в четверг в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"По предварительным расчетам экспертов корпорации, благодаря развитию туристической инфраструктуры на Алтае, в Бурятии и Иркутской области будет создано порядка 40 тыс. новых рабочих мест. А совокупный объем доходов от сферы туризма в регионах к 2035 году может превысить 600 млрд рублей в год", - говорится в сообщении.

Вице-премьер провел заседание совета директоров корпорации "Туризм.РФ". На нем были утверждены концепции комплексного развития 11 туристических территорий в Иркутской области, республиках Алтай и Бурятия. В ближайшее время корпорация начнет разрабатывать мастер-планы этих территорий в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В ходе работы возможно увеличение количества рассматриваемых туристических территорий, отметил Чернышенко.

Единый мастер-план для Иркутской области и Бурятии охватит природную территорию в 385,4 тыс. кв. км с населением 2,4 млн человек. Развитие получат остров Ольхон, Тункинская долина, территории Иркутск - Тальцы, Байкальск - Выдрино и Турка - Горячинск. По расчетам специалистов, общая потребность в номерном фонде на этих территориях составляет 38 тыс. гостиничных номеров. Первоочередной задачей является строительство нового аэропорта в Иркутске и модернизация аэропорта Улан-Удэ.

На Алтае в качестве приоритетных мест определены "Жемчужина Алтая", Мультинские озера, Чулышман, Каракольские озера и Телецкое озеро. Отдельную туристическую территорию составит сеть придорожных сервисов вдоль Чуйского тракта. Прогнозируемая потребность в расширении номерного фонда на Алтае составляет 14 тысяч номеров. Концепция также предполагает организацию трех кольцевых автодорог, которые соединят основные туристические центры Алтая, модернизацию воздушных ворот Горно-Алтайска и ряда региональных аэропортов. Для организации водного сообщения будут построены причалы и стоянки для маломерных судов в северной и южной частях Телецкого озера, рассказали в аппарате вице-премьера.