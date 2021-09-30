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Суд Нью-Йорка утвердил мировое соглашение между АСВ и экс-президентом Внешпромбанка

В рамках соглашения бывшая глава банка Лариса Маркус согласилась добровольно передать под управление своему финансовому управляющему Юрию Рожкову обнаруженные у нее зарубежные активы в США, Франции и Латвии примерной стоимостью более $25 миллионов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Суд Нью-Йорка утвердил мировое соглашение между Внешпромбанком в лице его конкурсного управляющего государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), бывшим президентом банка Ларисы Маркус и ее финансовым управляющим Юрием Рожковым. Заседание суда состоялось 28 сентября 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы АСВ.

В рамках соглашения Маркус согласилась добровольно передать под управление Рожкова обнаруженные у нее зарубежные активы в США, Франции и Латвии примерной стоимостью более $25 миллионов. В состав имущества в том числе входят недвижимость, акции, денежные средства и права требования.

Средства от реализации переданного имущества пополнят конкурсную массу и затем будут направлены на расчеты с кредиторами Маркус, крупнейшим из которых является Внешпромбанк.

Мировое соглашение было заключено в феврале 2021 года при содействии юристов компании А1, которая по договору с АСВ осуществляет в иностранных юрисдикциях комплекс мероприятий по привлечению к ответственности и обращению взыскания на активы лиц, виновных в доведении Внешпромбанка до банкротства.

"Заключение мирового соглашения является важным шагом в процедуре конкурсного производства в отношении банка и еще раз подтверждает, что у привлеченных к гражданско-правовой или уголовной ответственности лиц, связанных с обанкротившимися кредитными организациями, есть реальная возможность добровольно передать свое имущество, возместив полностью или частично причиненный банкам и его кредиторам ущерб", - отметили в агентстве.

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