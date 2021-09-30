Расходы на работу президента, Кремля и кабмина в 2022 году составят более 23 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Расходы бюджета на обеспечение деятельности президента России и его администрации, а также премьер-министра, вице-премьеров и аппарата правительства составят в 2022 году в общей сложности около 23,3 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, внесенного в четверг в Госдуму.

Так, ассигнования на обеспечение функционирования главы государства и администрации Кремля в 2022 году в проекте бюджета заложены в размере около 14,7 млрд рублей. Это примерно на миллиард рублей меньше, чем предполагаемая итоговая сумма расходов по данной статье в текущем году (почти 15,9 млрд рублей), однако на 305 млн рублей больше, чем закладывалось на эти цели на 2022 год при принятии предыдущего бюджета.

На 2023 год расходы на деятельность президента и его администрации ожидаются в размере 15 млрд рублей, в 2024 году - почти 15,5 млрд. Как указано в материалах, увеличение объема ассигнований связано в том числе с индексацией оплаты труда в 2024 году, с ростом затрат на инаугурацию президента в 2024 году более чем на 53 млн рублей, а также с ростом затрат на проведение посланий главы государства и так далее.

Расходы бюджета на обеспечение функционирования премьер-министра, его заместителей и аппарата правительства на 2022 год ожидаются в размере 8,6 млрд рублей (в 2021 году это будет примерно 8,5 млрд), в 2023 году - почти 8,9 млрд рублей, в 2024 году - почти 9,2 млрд. На рост расходов повлияла также индексация в 2024 году оплаты труда и увеличение объема ассигнований на обеспечение деятельности аппарата правительства, "в том числе в связи с структурными изменениями, произошедшими в 2021 году", указано в пояснительной записке.