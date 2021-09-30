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В Дагестане более 3 тыс. человек пользуются интерактивным порталом Минтруда региона

На данном портале можно получить информацию обо всех имеющихся мерах социальной поддержки

МАХАЧКАЛА, 30 сентября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. дагестанцев за первые две недели зарегистрировались на интерактивном портале, созданном Минтрудом республики. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития Дагестана.

"С 15 сентября текущего года Минтрудом Дагестана был запущен интерактивный портал социальной защиты населения республики. На сегодняшний день свыше 3 тыс. граждан получают меры социальной поддержки через данный ресурс. Цифровая платформа создана в целях перевода в электронный вид более 50 услуг, предоставляемых учреждениями социальной защиты населения Минтруда Дагестана, и позволяет жителям республики получать их, не выходя из дома", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что на данном портале можно получить информацию обо всех имеющихся мерах социальной поддержки, ознакомиться с реестром поставщиков соцуслуг, подать электронное заявление на получение услуги или записаться на прием в ведомство.

"Для авторизации на портале достаточно указать логин и пароль от портала Госуслуг, при их отсутствии обратиться в территориальные органы соцзащиты для их получения", - добавили в пресс-службе.

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