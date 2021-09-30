Углеродное регулирование ЕС затронет 2,4% российского экспорта

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Трансграничное углеродное регулирование, которое заработает в ЕС с 2023 года, затронет 2,4% всего российского экспорта, или 5,7% от экспорта, идущего в Европу. Такой прогноз содержится в материалах основных направлений налоговой политики к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

В них отмечается, что "под действие СВАМ подпадет экспорт в объеме 0,7 трлн рублей". Однако пока известно, что CBAM (Carbon Border Adjustment Мechanism) распространяется на электроэнергетику, производство железа и стали, алюминия, цемента и удобрений. Налог вводится в 2023 году, но до 2025 года включительно взиматься не будет, но будет собираться информация об объемах выбросов парниковых газов при производстве импортируемой продукции.

Из негативных последствий отмечается высокая вероятность того, что CBAM распространится и на другие статьи экспорта, например, нефтепродукты.

Из европейских стран от CBAM может пострадать Финляндия, у которой доля России в импорте электроэнергии составляет 28-29%, в химической продукции - 66-77%, отмечается в материалах.

В новость внесена правка (18:56 мск) - передается с уточнением в лиде, верно - 2,4%.