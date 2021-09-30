Договор о создании единого экономического пространства между ДНР и ЛНР вступил в силу

ДОНЕЦК, 30 сентября. /ТАСС/. Договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции между Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) официально вступил в силу после обмена ратификационными грамотами. Как передает Донецкое агентство новостей, в торжественной церемонии в четверг приняли участие главы МИД ДНР и ЛНР Наталья Никонорова и Владислав Дейнего.

Соглашение предусматривает введение в ДНР и ЛНР общего таможенного тарифа, единого порядка регулирования внешнеторговой деятельности, единой методологии статистики внешней и взаимной торговли, унифицированного законодательства в сфере таможенного регулирования, включая идентичные правила определения таможенной стоимости товаров, и прочее.

Положения о создании единой экономической комиссии и введении общего таможенного тарифа были утверждены в четверг на первом заседании экономического совета, созданного в рамках договора. Как отметил глава ДНР Денис Пушилин по итогам заседания, теперь республикам предстоит ускорить унификацию своих законодательств. "Наша следующая задача - ускорить синхронизацию законодательств республик. В ближайшее время Единая экономическая комиссия и Народные советы [ДНР и ЛНР] сосредоточатся на выявлении и устранении нестыковок, препятствующих унификации законодательства. На это время прорабатывается введение моратория на контрольные и надзорные проверки субъектов хозяйствования, которые будут перестраивать свою работу с учетом возможностей двух республик. Экономический союз ДНР и ЛНР открывает для них широкие перспективы, прежде всего расширения рынков сбыта", - цитирует его заявление Донецкое агентство новостей.

В начале сентября ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства. Первым шагом в этом направлении стало подписание договора о единой таможне с последующим упразднением таможенных постов на границе между ДНР и ЛНР. Власти республик также приняли программы социально-экономического развития республик Донбасса на 2022-2024 годы. 22 сентября парламенты двух республик ратифицировали договор.