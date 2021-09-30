{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цена на газ в Европе почти достигла $1190 за 1 тыс. куб. м

Общий рост цены газа с начала дня составляет более 13%

ТАСС, 30 сентября. Цена на газ в Европе в ходе торгов 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и вплотную подобралась $1190 за 1 тыс. кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

На эту тему
Стремительный рост цен: что происходит на мировом газовом рынке
Стремительный рост цен:

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1187,45 за 1 тыс. куб. м, или €99 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет более 13%.

Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м, а 30 сентября превысила $1100.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее заявлял, что сильное отставание в закачке газа в ПХГ Европы и растущий спрос на газ привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут превысить их значения в ближайшее время.

Молния
В ФАС заявили, что обращений о росте цен на минтай не поступало
Читать полностью