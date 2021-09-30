ЦБ проведет в 2022 году стресс-тест рынка ипотеки и необеспеченного потребкредитования

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России в январе - марте 2022 года планирует провести стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования и необеспеченного потребительского кредитования. Соответствующие пункты есть в программе обследований Банка России.

Обследования проводятся с целью количественной оценки рисков в сегментах ипотечного и необеспеченного потребкредитования, уточняется в документе. Также в январе - марте следующего года ЦБ планирует провести стресс-тестирование банков по методу bottom-up - стресс-тест, реализуемый самими финансовыми институтами с использованием внутренних данных и моделей, но с одинаковым сценарием, определяемым регулятором. Обследование проводится с целью формирования прогнозов основных показателей на двухлетнем горизонте (2022-2024 года) для базового сценария.

При этом, согласно плану ЦБ, уже в октябре этого года регулятор намерен изучить распространенность кредитования физических лиц по плавающим процентным ставкам. Обследование проводится с целью определения доли кредитов, предоставленных по плавающим ставкам физическим лицам, уточняется в документе.