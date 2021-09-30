Средняя цена нефти марки Urals в 2021 году составит $65-70 за баррель

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Среднегодовая цена российской экспортной нефти Urals в 2021 году будет находиться в диапазоне $65-70 за баррель, а в последующие годы упадет до $55-60 за баррель, говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022-2024 годы к проекту федерального бюджета, внесенному в Госдуму.

Сохраняющиеся ограничения на добычу ОПЕК+, наряду с медленными темпами восстановления добычи нефти в других странах (прежде всего США) в условиях сократившегося уровня запасов и общего роста цен на мировых товарных рынках вследствие беспрецедентной бюджетно-кредитной накачки сформировали благоприятную ценовую конъюнктуру в 2021 году (по итогам года среднегодовая цена нефти марки Urals ожидается в районе $65-70 за баррель)", - отмечается в документе.

"По мере наращивания добычи нефти странами ОПЕК+ и восстановления коммерческой добычи в других регионах ожидается постепенное возвращение цен на нефть в диапазон $55-60 за баррель на среднесрочном горизонте", - подчеркивается в документе. В 2022 году цена нефти Urals ожидается на уровне $62,2 за баррель, в 2023 году - $58,7 за баррель, в 2024 году - $55,7 за баррель.

Вместе с тем в случае ускоренного энергоперехода высока вероятность формирования ценовой траектории на более низком уровне на средне-долгосрочном горизонте, уточняется в документе.