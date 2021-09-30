На саммите глав государств ЕС обсудят рекордный рост цен на энергоносители в Европе

БРЮССЕЛЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Проблема рекордного роста цен на энергоносители в Европе будет вынесена на обсуждение на ближайшую встречу глав государств и правительств стран Евросоюза, которая пройдет в Брюсселе 21-22 октября. Об этом сообщил в четверг журналистам Баренд Лейтс, официальный представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля.

"Европа, как и многие другие регионы, испытывает значительный рост цен на энергоносители, поэтому председатель Европейского совета принял решение включить этот вопрос в повестку дня заседания Европейского совета [саммита лидеров ЕС] 21-22 октября", - сообщил он.

Лейтс подчеркнул, что Европейская комиссия намерена разработать предложения, которые будут представлены лидерам ЕС на саммите. В рамках этих предложений, в среднесрочной и долгосрочной перспективах ЕС "должен значительно увеличить инвестиции в новые технологии и чистую энергетику".

"Нынешняя ситуация еще более подчеркивает необходимость определить амбициозный и реалистичный путь к выполнению наших климатических целей 2030 и 2050 годов, одновременно обеспечивая справедливый "зеленый переход", который не оставит за бортом ни одну группу населения", - отметил Лейтс.

В ответ на рост цен на энергоносители в Европе Еврокомиссия предлагает странам ЕС увеличить инвестиции в зеленую энергетику. "В ответ на это [рост цен на энергоносители] в среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны значительно увеличить наши инвестиции в новые технологии и чистую энергетику", - заявил он.

С середины сентября цены на газ на спотовых рынках в Европе практически ежедневно обновляют исторические максимумы. С абсолютного рекорда в 800 долларов за 1 тыс. кубометров газа, установленного 15 сентября, цена на газ к настоящему моменту уже вплотную приблизилась к 1,2 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.

Это привело к быстрому росту цен в Европе на электричество, в том числе для конечных потребителей. Ряд стран ЕС уже вынужден возобновить использование угля для покрытия дефицита электроэнергии, несмотря на климатические обязательства сообщества, что способствовало быстрому росту цен на уголь.