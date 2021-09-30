Общий бюджет силовиков и правоохранителей в 2022 году превысит 2,2 трлн рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Общий бюджет силовых и правоохранительных министерств и ведомств РФ в 2022 году превысит 2,2 трлн рублей, половину этой суммы получит МВД России. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

Как следует из документа, в 2022 году бюджет МВД превысит 1,1 трлн рублей. В 2023 году на финансирование этого министерства предусмотрено более 847,8 млрд рублей, а в 2024 году - почти 873 млрд рублей. На втором месте после МВД следует Федеральная служба исполнения наказаний, бюджет которой в 2022 году может составить свыше 310,4 млрд рублей. Чуть меньше составит финансирование Федеральной службы войск национальной гвардии - более 290,8 млрд рублей, но это больше, чем в предыдущие годы.

МЧС России в 2022 году получит бюджет в размере почти 206 млрд рублей, в следующие два года он еще вырастет на 4 и 12 млрд рублей соответственно. На финансирование Генпрокуратуры будет направлено свыше 106 млрд рублей, Федеральной службы судебных приставов - более 72 млрд рублей, а Следственного комитета - более 52 млрд рублей.

Из открытой части бюджета расходы на ФСБ заявлены в размере около 83,5 млрд рублей, но большинство статей бюджета спецслужб обычно засекречено.

В целом бюджет силовых структур в 2022 увеличится.