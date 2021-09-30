Обязанности вице-президента Сбера Раковой временно передали Наталье Журавлевой

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Обязанности вице-президента Сбера Марины Раковой на время следствия по делу о хищении будет исполнять проректор корпоративного университета Сбера Наталья Журавлева, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Сбер объявляет о назначении начальника Управления развития и карьеры Натальи Журавлевой исполняющей обязанности директора дивизиона "Цифровые платформы образования". Также в ближайшее время она приступит к исполнению обязанностей и. о. генерального директора ООО "СберОбразование", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что опыт работы Натальи Журавлевой в Группе Сбер составляет около 10 лет. В роли проректора она участвовала в запуске первых образовательных программ Корпоративного университета Сбера, открывала "Школу 21".

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, Марину Ракову допрашивали по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Это дело может быть связано с ее работой в Министерстве просвещения РФ.

Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее собственной просьбе. Тогда же глава Сбербанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации, где она курирует работу дивизиона "Цифровые образовательные платформы".