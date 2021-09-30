Налоговые доходы бюджета РФ от акцизов на крепкий алкоголь в 2022 г. составят 38 млрд руб.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Предельный объем налоговых доходов бюджета РФ от акцизов на крепкий алкоголь по итогам 2022 года составит 38 млрд руб., следует из материалов к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

При этом, в частности, в Республике Татарстан этот показатель оценивается в объеме 9,3 млрд руб., в Республике Мордовия - 3,7 млрд руб., в Омской области - 3,4 млрд руб.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, передача в бюджеты субъектов РФ дополнительно 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь позволит обеспечить поступления в региональные бюджеты около 9-10 млрд руб.

С 2021 года ставка акциза в РФ на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков) увеличена на 4%, до 566 руб. за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.