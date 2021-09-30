Филиал Краснодарской межобластной ветлаборатории открыли в Адыгее

МАЙКОП, 30 сентября. /ТАСС/. Филиал Краснодарской межобластной ветеринарной лаборатории (МВЛ) создан в Майкопе на базе Адыгейского межрайонного отдела ветеринарного и фитосанитарного надзора по Республике Адыгея, сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

"Сегодня Адыгея наращивает темпы развития растениеводства, животноводства и производства пищевой продукции. Появление в Майкопе такой современной лаборатории ускорит проведение соответствующих исследований для оперативного контроля за эпидсостоянием в животноводстве и растениеводстве", - цитирует пресс-служба главу Адыгеи Мурата Кумпилова, побывавшего на открытии филиала лаборатории.

Появление филиала в Адыгее позволит в сжатые сроки проводить исследования в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, агрохимии, плодородия почвы, а также охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира. По словам руководителя Южного межрегионального управления Россельхознадзора Игоря Окорокова, раньше хозяйствам республики приходилось сотрудничать с Лабинским отделением лаборатории, что создавало определенные временные и экономические издержки. Теперь эту работу возьмут на себя специалисты нового структурного подразделения в Майкопе.

Новейшее лабораторное оборудование, установленное в новом филиале, позволит эффективно диагностировать болезни животных и птиц, определять качество и безопасность пищевой продукции, сырья животного и растительного происхождения, кормов и кормовых добавок. Кроме того, эксперты в области семеноводства и карантина растений будут проводить исследования, оформлять протоколы и заключения для карантинных и фитосанитарных сертификатов, добавили в пресс-службе главы региона.