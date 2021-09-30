МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется построить в 2027 году. Об этом говорится в паспорте госпрограммы "Развитие транспортной системы", который опубликован в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы.

"Организовано высокоскоростное железнодорожное сообщение путем завершения строительства 629,7 км выделенной высокоскоростной железнодорожной линии со специализацией под пассажирское движение Санкт-Петербург - Москва по итогам 2027 года", - отмечается в документе.

"Российские железные дороги" (РЖД) не справятся с финансированием ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Схема будет особой в случае, если решение о строительстве будет принято, сообщал ранее журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Глава Минфина Антон Силуанов заявлял журналистам, что проект строительства этой высокоскоростной магистрали может быть реализован на заемные средства, в бюджете на 2022-2024 годы он не значится.

РЖД планируют ввести в эксплуатацию входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург в 2024 году, а завершить строительство - в 2027 году, сообщал замгендиректора холдинга Олег Тони.

Как отмечал в интервью ТАСС замглавы Минтранса Владимир Токарев, стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей.