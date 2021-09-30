Тарифы на электроэнергию для населения в 2022-2024 годах будут расти на 5% в год

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Тарифы на электроэнергию для населения в РФ в 2022-2024 годах будут расти на 5% ежегодно. Аналогичный рост ожидается и в тарифах на передачу электроэнергии, говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

"В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по Российской Федерации сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения", - отмечается в документе.

За аналогичный период, согласно проекту бюджета, регулируемые тарифы сетевых организаций на передачу электроэнергии для всех категорий потребителей, кроме населения, в 2022 году вырастут в среднем на 3,8%. При этом в 2023-2024 годах индексация тарифов не превысит 3%, что будет соответствовать ранее принятым долгосрочным решениям.

"Указанные темпы индексации не учитывают решений правительства Российской Федерации, принимаемых для устранения локальных регуляторных дисбалансов в отдельных регионах", - уточняется в материалах.

На розничном рынке электроэнергии цены для всех категорий потребителей, кроме населения, в 2022 году вырастут в среднем на 4,7%, а в 2023-2024 годах - на 2,1%.