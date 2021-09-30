Эксперт: фондовый рынок США породил пузырь, который может вскоре лопнуть

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Американские биржи к настоящему времени создали "безумный пузырь", который более опасен чем тот, что образовался перед Великой депрессией в конце 20-х годов XX века. Такое мнение выразил британский инвестор Джереми Грэнтэм.

"Это, по моему мнению, с заметным отрывом более безумно, чем ситуация в 1929 и 2000 году", - сказал он в интервью телеканалу CNBC и добавил, что "пузырь", который образовался в июне прошлого года, может лопнуть "в любое время".

По мнению Грэнтэма, в настоящее время американский фондовый рынок предпочитает не замечать негативных сигналов и непропорционально растет. "Рынок настолько оптимистично настроен, что даже если данные играют против него, как это происходит сейчас, рынок просто от них отмахивается", - считает инвестор.

Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка снизились во вторник от 1,6 до 2,8%, что стало самым крупным падением с мая, при этом на следующий день рынок в целом показал положительную динамику. В настоящее время, в преддверие публикации квартальной отчетности компаний, ключевые индексы находятся в небольшом минусе - от 0.1 до 0,9%.