Индексация тарифов ЖКУ в 2022-2024 годах не превысит 4% в год

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения в 2022-2024 годах составит не более 4% в год. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

"Индексация изменения совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в 2022-2024 годах сохранится на уровне, предусмотренном принятым в сентябре 2019 года прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года, и не превысит 4% в среднем по Российской Федерации, что соответствует целевой инфляции", - отмечается в документе.