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ЦБ проведет мониторинг рынка страхования "коричневых" отраслей

Кроме того, в январе - марте 2022 года регулятор проведет мониторинг ключевых рисков страхового сектора и обследование подверженности НПФ различным видам риска

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России в январе - марте 2022 года планирует провести мониторинг рынка страхования "коричневых" отраслей, следует из материалов регулятора.

"Обследование проводится с целью анализа показателей страхового рынка, связанного со страхованием "коричневых" отраслей и экологического страхования", - уточняется в документе.

Кроме того, в январе - марте 2022 года ЦБ проведет мониторинг ключевых рисков страхового сектора и обследование подверженности НПФ различным видам риска.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует в середине 2022 года опубликовать рекомендации об учете климатических рисков финансовыми организациями.

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