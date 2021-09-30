ЦБ проведет мониторинг рынка страхования "коричневых" отраслей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Банк России в январе - марте 2022 года планирует провести мониторинг рынка страхования "коричневых" отраслей, следует из материалов регулятора.

"Обследование проводится с целью анализа показателей страхового рынка, связанного со страхованием "коричневых" отраслей и экологического страхования", - уточняется в документе.

Кроме того, в январе - марте 2022 года ЦБ проведет мониторинг ключевых рисков страхового сектора и обследование подверженности НПФ различным видам риска.

Ранее сообщалось, что Банк России планирует в середине 2022 года опубликовать рекомендации об учете климатических рисков финансовыми организациями.