Почти 100 млрд рублей выделят на международное сотрудничество в сфере науки

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Около 100 млрд рублей планируется выделить в 2022-2024 годах на международное сотрудничество в сфере науки в рамках государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (ГП НТР). Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

"Комплекс проектных мероприятий: "Международное сотрудничество в сфере науки": 2022 год - 33 млрд 79 млн 209 тыс. рублей, 2023 год: 32 млрд 827 млн 520,4 тыс. рублей, 2024 год: 33 млрд 101 млн 511 тыс. рублей", - говорится в документе.

Общие расходы на ГП НТР в 2022 году планируются в размере 1 трлн 50 млрд 716,2 млн рублей, в 2023 году - 1 трлн 99 млрд 142,5 млн рублей, в 2024 году - 1 трлн 132 млрд 721,5 млн рублей.