Ремонт Дома правительства включили в список крупных проектов с госучастием

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Реконструкция Дома правительства РФ внесена в перечень крупных проектов, которые финансируются за счет госпрограмм и из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Соответствующее распоряжение кабинета министров опубликовано в четверг на официальном портале правовой информации.

Документом утверждаются "изменения, которые вносятся в перечень крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках государственных программ РФ и за счет средств Фонда национального благосостояния, реализуемых на территории РФ". В этот список включены шесть объектов, среди которых, например, первый этап строительства Камчатской краевой больницы и дворец водных видов спорта в Екатеринбурге. В перечне теперь также значится "реконструкция здания "Дом правительства Российской Федерации" по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, дом 2".

Год назад пресс-служба кабмина сообщала, что это здание признано аварийным и будет ремонтироваться. Главгосэкспертиза рассмотрела проектно- сметную документацию на реконструкцию в 2019 году. В том же году были заключены первые контракты на проведение работ и утверждена общая стоимость проектирования и реконструкции - 5,27 млрд рублей.

В проекте бюджета на ближайшие три года, который в четверг внесен кабинетом министров в Госдуму, также предусмотрен пункт расходов "на реконструкцию здания "Дом правительства Российской Федерации". В этом документе сказано, что на данную статью предусматривается увеличение ассигнований: в 2022 году - на 4 230,5 млн рублей, в 2023 году - на 1 765,9 млн рублей.