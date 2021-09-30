Экспорт газа РФ по трубе в дальнее зарубежье в 2021 году может составить 197,3 млрд куб. м

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Экспорт трубопроводного газа Россией в дальнее зарубежье в 2021 году может составить 197,3 млрд куб. м, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, который входит в пакет документов, сопровождающих проект бюджета.

Ранее "Газпром" сообщал, что сохраняет план по экспорту 183 млрд куб. м газа в Европу в текущем году.

"Объем трубопроводного экспорта газа в 2021 году ожидается на уровне 232,6 млрд куб. м (14,9%). С учетом текущих тенденций поставок газа в Европу объем поставок газа в дальнее зарубежье оценивается на уровне 197,3 млрд куб. м (20,6%)", - сказано в документе. При этом экспорт газа в страны ближнего зарубежья оценивается на уровне 35,3 млрд куб. м (-0,3%). Объем добычи газа в 2021 году ожидается на уровне 758,8 млрд куб. м (рост на 9,3%), а потребление газа на внутреннем рынке вырастет до 492,9 млрд куб. м. (+5%).