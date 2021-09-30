Росрыболовство обсудит заключение долгосрочных договоров на доставку рыбы с перевозчиками

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Росрыболовство планирует обсудить с ФАС РФ возможность заключения долгосрочных договоров между поставщиками и операторами-перевозчиками во избежание резкого увеличения цен на перевозку рыбы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

"В целях избежание будущего резкого увеличения цен на перевозку рыбы Росрыболовство планирует обсудить с ФАС возможность заключения долгосрочных договоров между поставщиками и операторами-перевозчиками", - сообщили в ведомстве.

В Росрыболовстве отметили, что сейчас наблюдается значительное увеличение стоимости транспортно-логистических услуг на перевозку рыбной продукции. Так, на начало 2021 года ставки на перевозку рыбопродукции составляли 9 руб. за кг в рефрижераторных секциях и 10 руб. за кг - в рефрижераторных контейнерах. В августе ставки увеличились до 16 руб. за кг в рефрижераторных секциях и до 20 руб. за кг - в рефрижераторных контейнерах. Средний тариф на перевозку рыбопродукции в авторефрижераторах, среди транспортных компаний Владивостока, на начало года составлял 15,5 руб. за кг, на данный момент тариф составляет - 22 руб. за кг.

В Росрыболовстве добавили, что сейчас осуществляется работа по увеличению поставок рыбы на внутренний рынок в рамках механизма субсидирования перевозок с Дальнего Востока. Размер компенсаций составит до 400 млн руб. В связи с тем, что резкое повышение цен на транспортировку рыбы может снизить эффект от мер господдержки Росрыболовством было направлено обращение в ФАС России с просьбой рассмотреть сложившуюся ситуацию на предмет соответствия антимонопольному законодательству.

"Важно отметить, что рыба продолжает бесперебойно поступать в центральную часть России", - подчеркнули в Росрыболовстве. По данным ведомства, за январь - август 2021 года по железной дороге из Приморского края отправлено 395 тыс. тонн рыбной продукции, что на 24% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно системе отраслевого мониторинга средний уровень розничных цен на мороженую рыбу снизился на 0,05%, добавили в Росрыболовстве.

30 сентября газета "Коммерсант" написала о том, что торговые сети стали получать уведомление о росте цены минтая на 10% из-за двукратного повышения стоимости на перевозку рефрижераторными вагонами.