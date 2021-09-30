МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия вышла в лидеры по количеству криптовалютных угроз. Об этом говорится в исследовании международного разработчика решений информационной безопасности ESET, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"ESET зафиксировал снижение криптовалютных угроз в мире за период с мая по август 2021 года на 23,6%. Это произошло на фоне падения курсов Bitcoin, Monero и Ethereum в мае текущего года. Однако данная тенденция не затронула Россию, где наблюдается всплеск интереса мошенников к владельцам криптокошельков. На сегодня каждая десятая афера с криптовалютами происходит в России (10% от всех выявленных случаев), на втором месте Перу (6,8% от общего числа), на третьем месте США (5,3%)", - отмечается в исследовании.

Наиболее распространенный способ обмана - подделка сайтов инвестиционных площадок, куда потенциальных инвесторов в криптовалюту заманивают агрессивными рекламными инструментами. Также исследователи угроз ESET обнаружили рост популярности метода с привлечением имен знаменитостей, которые "якобы вкладываются в криптовалюту и призывают делать то же самое своих поклонников".

"Хакеры тратят немалые средства, чтобы создать качественные подделки страниц известных людей в соцсетях, а затем от их имени устраивают рассылки на фишинговые ресурсы. Новых инвесторов просят внести депозит или сразу потратить большую сумму на приобретение криптовалюты. Держателей действующих криптокошельков пытаются уговорить, чтобы они поделились учетными данными своих счетов под предлогом дальнейшего роста доходности", - пояснил руководитель лабораторий по обнаружению угроз ESET Иржи Кропач.