Порядка 3,8 трлн рублей направят из бюджета России на образование в 2022-2024 годах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Порядка 3,8 трлн рублей в период с 2022 по 2024 годы планируется направить из бюджета на образование, следует из материалов к проекту федерального бюджета. Согласно документу, по разделу "Образование" в 2022 году будет выделено более 1,23 трлн рублей, в 2023 году - более 1,27 трлн рублей и в 2024 году - 1,31 трлн рублей.

По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Образование" составит 0,9% в 2022 - 2024 годах. В общем объеме расходов федерального бюджета доля по этому разделу на предстоящие три года по сравнению с 2021 годом увеличится и составит 5,2% ежегодно.

Как поясняется в документе, в сравнении с действующим законом о бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов финансирование в 2022 году увеличено на 168 млрд рублей, в 2023 году - на 162 млрд рублей. В 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, бюджетные ассигнования увеличены на 43 млрд рублей.

На нацпроект "Образование" на последующие три года в казне выделяется более 530 млрд рублей, также указано в документе. "Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Образование" запланированы в 2022 году в объеме 165 093,4 млн рублей, в 2023 году - 175 715,8 млн рублей, в 2024 году - 189 752,7 млн рублей", - указано в документе.

В сравнении с действующим законом о бюджете на 2021 г. и плановый период 2022-2023 гг. финансирование в 2022 году увеличено на 44 млрд рублей, в 2023 году - на 25 млрд рублей. В 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными паспортом проекта на 2024 год, бюджетные ассигнования увеличены на 17 млрд рублей.

Кроме того, РФ планирует выделить на реализацию государственной программы "Развитие образования" в 2022-2024 годах более 1 трлн рублей. Согласно документу, в 2022 году планируется выделить более 469 млрд рублей, в 2023 году - более 472 млрд рублей и в 2024 году - более 486 млрд рублей. Как уточняется в пояснительной записке, предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными ранее, "в 2022 году увеличены на 131 313,5 млн рублей, в 2023 году на 112 663,4 млн рублей, в 2024 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2023 год, увеличены на 13 976,9 млн рублей".