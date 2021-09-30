Выпадающие доходы бюджета от субсидий на этан и СУГ составят 20-40 млрд рублей в год

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Выпадающие доходы бюджета России из-за введения налогового вычета по акцизам на сырье для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ) и этана составят около 20-40 млрд рублей в год. Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (входит в пакет документов, сопровождающих проект бюджета).

"С 2022 года введен налоговый вычет по акцизам на сырье (этан и СУГ) для новых производств нефтегазохимической промышленности (введенных в 2022-2027 годах), заключивших с правительством соответствующие инвестиционные соглашения. Дополнительная прибыль получателей льгот (выпадающие доходы бюджета) ожидается в среднем на уровне 20-40 млрд рублей в год", - говорится в документе.

Компаниям, активно инвестирующим в обновление производства этана и СУГ, будет предоставляться двойной налоговый вычет - обратный акциз с повышающим коэффициентом 2. Для этого им потребуется заключить соглашения с Министерством энергетики, которое будет контролировать исполнение обязательств инвесторов. Компенсация затрат свыше 110 млрд рублей, которые инвесторы направят на обновление производства, будет происходить в большем объеме.

Также постановлением утвержден перечень установок, которые могут быть связаны с нефтехимическим производством и являться предметом соглашения с Минэнерго. О выполнении своих обязательств компании должны будут отчитываться каждый год 30 марта.

Акциз на этан и СУГ вводится с 2022 года. Ожидается, что механизм обратного акциза позволит привлечь в отрасль больше инвестиций и создать дополнительные условия модернизации предприятий.