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Минфин в IV квартале планирует разместить ОФЗ на 520 млрд рублей

В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 50 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет - на 250 млрд рублей, со сроком погашения от 10 лет - на 220 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ намерено в IV квартале 2021 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 520 млрд рублей, говорится в материалах министерства.

"Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2021 года - 520 млрд рублей по номинальной стоимости", - отмечается в сообщении.

В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 50 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет - на 250 млрд рублей, со сроком погашения от 10 лет - на 220 млрд рублей.

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