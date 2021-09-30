Минфин в IV квартале планирует разместить ОФЗ на 520 млрд рублей

Россия направит по 1,2 млрд рублей в ближайшие три года на визиты делегаций за рубеж

Так, в 2022 году на эти цели запланировано около 1 206 млн рублей, в 2023 году - примерно 1 216 млн рублей, в 2024 году - свыше 1 231 млн рублей

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