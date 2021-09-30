Минфин в IV квартале планирует разместить ОФЗ на 520 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ намерено в IV квартале 2021 года разместить облигации федерального займа (ОФЗ) на 520 млрд рублей, говорится в материалах министерства.
"Плановый объем размещения ОФЗ в IV квартале 2021 года - 520 млрд рублей по номинальной стоимости", - отмечается в сообщении.
В частности, за три месяца планируется разместить ОФЗ со сроком погашения до пяти лет на 50 млрд рублей, со сроком погашения от пяти до 10 лет - на 250 млрд рублей, со сроком погашения от 10 лет - на 220 млрд рублей.