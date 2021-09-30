ФАС заявила, что не получала обращений о росте цен на минтай

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не получала обращений о росте цен на минтай на 10%, о чем ранее сообщалось в СМИ, заявил ТАСС представитель пресс-службы ФАС.

30 сентября газета "Коммерсантъ" написала о том, что поставщики уведомили торговые сети о росте цен на минтай на 10% из-за двукратного повышения стоимости на перевозку рефрижераторными вагонами.

"ФАС России получила обращение Росрыболовства и рассмотрит его в установленном порядке. Обращений о росте цен на минтай в службу не поступало", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

Ранее в пресс-службе Росрыболовства ТАСС сообщали, что ведомство планирует обсудить с ФАС возможность заключения долгосрочных договоров между поставщиками и операторами-перевозчиками, чтобы избежать резкого повышения цен на перевозку рыбы.