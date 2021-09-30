"Мединвестгрупп" намерена построить в течение пяти лет 14 онкоцентров в регионах России

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) "Мединвестгрупп" намерена построить в российских городах по концессии 14 медицинских объектов, в числе которых онкоцентры и центры лучевой терапии. Об этом сообщил вице-президент ГК "Мединвестгрупп" Алексей Судаков в ходе VIII Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве в четверг.

"К двум уже реализованным проектам в Балашихе и Подольске мы в ближайшие пять лет добавим еще 14 проектов государственно-частного партнерства. Мы создадим в ближайшие пять лет более 700 тыс. кв. м новой современной инфраструктуры, которая по своим технологиям будет отвечать современным требованиям <…> На реализацию данной программы мы планируем потратить до 160 млрд рублей - это не только наши средства, конечно, мы рассчитываем на помощь наших партнеров", - сказал он.

Согласно материалам на презентации, в числе городов, где будут построены центры, Сыктывкар, Нижний Новгород, Пермь, Казань, Екатеринбург, Тольятти, Уфа, Омск, Новосибирск, Краснодар, Грозный и Красноярск. В настоящее время, как отметил Судаков, три проекта - в Пермском крае, Омской и Новосибирской областях - находятся на стадии переговоров. "Надеюсь, в ближайшие месяцы мы перейдем уже в этап конкурсной документации и размещения конкурса", - сказал вице-президент группы компаний.

Как добавил Судаков, реализация этих проектов позволит создать более 9 тыс. рабочих мест, более 6,5 тыс. койкомест и свыше 120 операционных в этих регионах.

Первые онкорадиологические центры были построены в подмосковных городах Балашиха и Подольск. Целью их создания является повышение качества медицинской помощи за счет раннего выявления злокачественных новообразований у пациентов, а также доступность высокотехнологичных и комплексных методов современной диагностики и лечения онкологических заболеваний с использованием методов ядерной медицины и лучевой терапии.

Организаторами конгресса "Российская неделя ГЧП" выступают Национальный центр ГЧП и ВЭБ.РФ. Генеральный партнер - Сбер. Программа мероприятия построена вокруг актуальных вопросов привлечения инвестиций в инфраструктуру, значительная часть повестки посвящена городскому развитию и реализации проектов ГЧП в социальной сфере. Кроме того, на "Российской неделе ГЧП" состоится вручение национальной премии в сфере инфраструктуры "Росинфра".