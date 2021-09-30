Власти России в 2022 году могут выделить на льготные автокредиты более 10 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в следующем году может выделить 10,3 млрд рублей на программу льготного автокредитования и почти 5 млрд рублей - на льготный автолизинг, следует из материалов к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

Согласно документу, в 2023 году на льготные автокредиты бюджетом предусмотрено 13,3 млрд рублей, в 2024 году - 13,6 млрд рублей.

Производителям техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, планируется ежегодно предоставлять субсидии в размере 3,3 млрд рублей в 2022-2024 годах.

При этом на льготный автолизинг предусмотрены средства в бюджете в размере 4,87 млрд рублей в 2022 году и по 5 млрд в 2023 и 2024 годах.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что Минпромторг планирует выделить на поддержку спроса в автопроме 10 млрд рублей в 2022 году. В 2021 году на льготное автокредитование выделено 9,5 млрд рублей, на лизинг - 3,8 млрд рублей.

В инструменты господдержки автопрома входят программа льготного кредитования и лизинга, программа стимулирования спроса на газомоторную технику, субсидии на транспортировку и НИОКР, закупки школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи, программа факторинга, субсидия организациям автомобилестроения на перевозку автомобилей, произведенных на территории Дальневосточного федерального округа.