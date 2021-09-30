Сумма грантов победителям конкурса молодежных проектов СКФО в 2022 г. составит 81 млн руб.

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 81 млн рублей предусмотрено на предоставление грантов победителям конкурса молодежных проектов Северного Кавказа в 2022 году. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

В документе, в частности, говорится, что изменение параметров финансового обеспечения федерального проекта "Социальная активность" обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на ряд мероприятий. "[В том числе] на предоставление грантов победителям конкурса молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа в 2022 году на 81,7 млн рублей, в 2022-2023 годах - на 81,1 млн рублей ежегодно в связи с включением мероприятия в состав федерального проекта", - говорится в документе.

Проект федерального бюджета в четверг внесен в Госдуму.

Ежегодно в Пятигорске проводится Северо-Кавказский молодежный форум "Машук", в рамках которого молодые люди могут общаться с работодателями, получать гранты на воплощение своих проектов, пройти образовательную программу. Форум "Машук" проводится с 2010 года. В этом году форум пройдет с 15 по 31 октября в гибридном формате: очно и онлайн. Всего в нем примут участие 2 тысячи человек.