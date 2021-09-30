Набсовет Мосбиржи продлит еще на три года полномочия Денисова в качестве главы правления

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный совет Московской биржи принял решение признать целесообразным переизбрание Юрия Денисова председателем правления биржи на последующие три года, следует из сообщения торговой площадки.

"Трехлетний срок полномочий Юрия Денисова в должности председателя правления Московской биржи истекает 12 мая 2022 года. Наблюдательный совет заранее инициировал процедуру переизбрания главы компании и одобрил его кандидатуру к избранию с мая 2022 года на следующие три года", - сказано в сообщении Мосбиржи.

"В соответствии с лучшими практиками корпоративного управления, наблюдательный совет Московской биржи заблаговременно до истечения срока полномочий рассмотрел вопрос переизбрания главы биржи. Под руководством Юрия Денисова биржа успешно реализует проекты по представлению новых продуктов и услуг в рамках стратегии 2024. Операционные и финансовые результаты опережают намеченные планы. С учетом достигнутых результатов наблюдательный совет считает целесообразным переизбрание Юрия Денисова на следующий трехлетний срок", - прокомментировал председатель набсовета биржи Олег Вьюгин.

Денисов назначен председателем правления Московской биржи с 16 мая 2019 года. Имеет более чем 25-летний опыт работы на финансовых рынках, включая руководящие должности в крупнейших российских финансовых организациях. Окончил Московский государственный институт международных отношений по специальности "международные экономические отношения".