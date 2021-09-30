Три пункта пропуска модернизируют в 2023-2024 годах на границе России и Казахстана

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Три пункта пропуска на границе РФ и Казахстана модернизируют в 2023 и 2024 годах в Оренбургской, Омской и Астраханской областях. Об этом говорится в Telegram-канале кабмина РФ по итогам встречи вице-премьера Марата Хуснуллина с заместителем премьер-министра Казахстана Романом Скляром.

"Будет увеличиваться пропускная способность и сокращаться время ожидания на пунктах пропуска на российско-казахстанской границе. Марат Хуснуллин отметил, что в 2023 и 2024 годах пройдет модернизация трех пунктов пропуска: Сагарчин (Оренбургская область), Исилькуль (Омская область) и Аксарайский (Астраханская область)", - говорится в сообщении.

Также, по словам Хуснуллина, Россия увеличивает финансирование на содержание и эксплуатацию других автомобильных пунктов пропуска. Речь идет о пунктах Озинки (Саратовская область), Маштаково, Илек (Оренбургская область), Караузек (Астраханская область) и Бугристое (Челябинская область). "Они будут приведены в нормативное состояние, дооснащены оборудованием, проведен капитальный и текущий ремонт", - приводятся слова Хуснуллина на сайте кабмина.

Уточняется, что во время встречи стороны наметили планы по дорожным работам на транспортном коридоре Европа - Западный Китай.