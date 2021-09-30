Финансирование СМИ составит более 319 млрд рублей в 2022-2024 годах

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Более 319 млрд рублей из бюджета России в 2022 - 2024 годы пойдут на финансирование средств массовой информации (СМИ). Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета.

Отмечается, что в 2022 году СМИ планируется направить более 111,2 млрд рублей, в 2023 году - 103,6 млрд рублей, в 2024 году - 103,7 млрд рублей. Основная часть средств, более 256 млрд рублей в течение трех лет, пойдет на телевидение и радиовещание.

В прошлом году финансирование СМИ на 2021 - 2023 годы составляло свыше 306 млрд рублей.