Финансирование разработок в сфере термоядерного синтеза в России увеличат в четыре раза

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Финансирование разработок управляемого термоядерного синтеза в рамках государственной программы РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (ГП НТР) вырастет в четыре раза к 2024 году. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

"Федеральный проект "Разработка технологий управляемого термоядерного синтеза и инновационных плазменных технологий": 2022 год - 2 млрд 626 млн 519,5 тыс. рублей, 2023 год - 3 млрд 747 млн 862,0 тыс. рублей, 2024 год - 9 млрд 182 млн 674,5 тыс. рублей", - говорится в документе.

Общие расходы на ГП НТР в 2022 году планируются в размере 1 трлн 50 млрд 716,2 млн рублей, в 2023 году - 1 трлн 99 млрд 142,5 млн рублей, в 2024 году - 1 трлн 132 млрд 721,5 млн рублей.