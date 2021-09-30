Средства на создание объектов научной инфраструктуры в РФ снизят в семь раз к 2024 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Финансирование создания крупных объектов научной инфраструктуры по госпрограмме РФ "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (ГП НТР) уменьшится почти в семь раз к 2024 году. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму.

Как отмечается в документе, на федеральный проект "Создание крупных объектов инфраструктуры науки и высшего образования" в 2022 году планируется выделить 29,5 млрд рублей. В 2023 году запланировано сокращение примерно в 1,5 раза, в 2024 год - почти в 7 раз от уровня 2022 года, до 4,4 млрд рублей.

Общие расходы на ГП НТР в 2024 году могут превысить 1 трлн рублей, что больше, чем планировалось ранее на 210 млрд рублей. В 2024 году ожидается, что финансирование программы превысит 1,1 трлн рублей.