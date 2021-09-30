Узбекистан и ВТБ разработают дорожную карту сотрудничества

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече в Ташкенте договорились разработать дорожную карту сотрудничества. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Достигнута договоренность о подготовке совместной дорожной карты по продвижению практического сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, собеседники отметили большие возможности для сотрудничества "в реализации и финансировании проектов индустриализации и модернизации инфраструктуры".

Одним из примеров инвестиционного сотрудничества названо подписание соглашения, в соответствии с которым ВТБ предоставит кредит в $1 млрд на развитие крупнейшего в Узбекистане Навоийского горно-металлургического комбината. О договоренности было объявлено в четверг.

Навоийский ГМК является крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, комбинат специализируется на добыче и переработке золота. Годовая добыча золота составляет около 80 тонн.