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Узбекистан и ВТБ разработают дорожную карту сотрудничества

Глава государства Шавкат Мирзиёев и председатель правления банка Андрей Костин на встрече отметили большие возможности для сотрудничества в реализации и финансировании проектов индустриализации и модернизации инфраструктуры

ТАШКЕНТ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель правления ВТБ Андрей Костин на встрече в Ташкенте договорились разработать дорожную карту сотрудничества. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Мирзиёева.

"Достигнута договоренность о подготовке совместной дорожной карты по продвижению практического сотрудничества", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, собеседники отметили большие возможности для сотрудничества "в реализации и финансировании проектов индустриализации и модернизации инфраструктуры".

Одним из примеров инвестиционного сотрудничества названо подписание соглашения, в соответствии с которым ВТБ предоставит кредит в $1 млрд на развитие крупнейшего в Узбекистане Навоийского горно-металлургического комбината. О договоренности было объявлено в четверг.

Навоийский ГМК является крупнейшим горнодобывающим предприятием Узбекистана, комбинат специализируется на добыче и переработке золота. Годовая добыча золота составляет около 80 тонн.

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УзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат МиромоновичКостин, Андрей Леонидович
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