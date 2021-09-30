Россия войдет в топ-25 финансовых центров в мире к 2030 году

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия к 2030 году должна будет войти в топ-25 мировых финансовых центров. Такой эффект ожидается от реализации ведомственного проекта "Развитие финансового рынка, регулирование деятельности финансовых институтов и субъектов финансового рынка", следует из материалов к законопроекту "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".

Задачей проекта "Развитие финансового рынка", за реализацию которого отвечает Минфин России, является создание условий к 2024 году для повышения доступности финансового рынка для частного инвестора и нефинансового сектора.

Предусматривается также, что в 2024 году 90% финансовых услуг станут доступны в цифровом формате, а 40% взрослого населения будут располагать инструментами сбережения. В этом же году ожидается, что доля привлечения финансирования для компаний через рынки капитала составит 60%. Доля объема рынка облигаций юридических лиц - резидентов РФ, размещенных на территории России, в том числе устойчивых, бессрочных, в общем объеме заимствований юридических лиц - резидентов РФ в 2024 году должна будет составить 26%.

Ведомственный проект входит в направление "Развитие финансовой инфраструктуры" государственной программы РФ "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков", одной из целей которой является создание к 2024 году условий, повышающих доступность финансового рынка, при которых доля инвестиционных, страховых и пенсионных продуктов в сбережениях граждан увеличится до 26%.

Предусматривается, что объем финансового обеспечения ведомственного проекта в 2022 году составит 30,6 млн рублей, а всего за период с 2022 по 2024 год - более 87 млн рублей. Всего за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита федерального бюджета объем финансирования проекта составит 8,4 млрд рублей.