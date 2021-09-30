Контракт на поставку российского газа в Молдавию продлили до конца октября

КИШИНЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Контракт на поставку российского газа в Молдавию, который завершается в сентябре, был продлен до конца октября. Об этом написал в четверг на своей странице в Facebook курирующий переговоры с "Газпромом" министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

"Чтобы не ставить под угрозу краткосрочные поставки, несколько минут назад мы подтвердили продление контракта между "Молдовагаз" и "Газпромом" на один месяц. Соглашение продлевается на тех же условиях, на которых Молдавия получила газ в сентябре", - написал Спыну.

Эту информацию также подтвердил "Молдовагаз". В компании проинформировали, что "переговоры по более длительным срокам действия и ценовым условиям контракта продолжатся".

Молдавия выступает за сохранение действующей формулы поставок. На данный момент стоимость газа для республики в теплое время года рассчитывается с учетом конъюнктуры германского газового хаба NCG, в этот период цены там снижаются. В холодный период года, на который приходится до 80% потребляемого Молдавией газа, его стоимость привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута. Это позволяет республике существенно экономить. В прошлом году Молдавия импортировала топливо по средней цене $148,87 за 1 тыс. куб. м, включая транспортные расходы до границы.