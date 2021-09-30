Сенат США принял инициативу о продлении финансирования правительства до 3 декабря

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял в четверг инициативу о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Как ожидается, позднее в четверг вопрос о продлении финансирование правительства до 3 декабря рассмотрит Палата представителей Конгресса. В случае утверждения инициативы нижней палатой она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год, поэтому инициатива должна быть утверждена до наступления пятницы (по времени Восточного побережья, 7:00 мск пятницы). В случае ее непринятия стране может грозить новый "шатдаун" - приостановка работы правительства.