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Сенат США принял инициативу о продлении финансирования правительства до 3 декабря

Позднее этот вопрос рассмотрит Палата представителей
Здание Капитолия Егор Алеев/ТАСС
Описание
Здание Капитолия
© Егор Алеев/ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США принял в четверг инициативу о временном финансировании федерального правительства до 3 декабря. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Как ожидается, позднее в четверг вопрос о продлении финансирование правительства до 3 декабря рассмотрит Палата представителей Конгресса. В случае утверждения инициативы нижней палатой она поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

30 сентября в США заканчивается 2021 финансовый год, поэтому инициатива должна быть утверждена до наступления пятницы (по времени Восточного побережья, 7:00 мск пятницы). В случае ее непринятия стране может грозить новый "шатдаун" - приостановка работы правительства.

Теги
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