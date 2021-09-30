Роскосмос объяснил снижение прибыли за 2020 год "неденежным эффектом"

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Снижение прибыли Роскосмоса в 2020 году является "бумажным убытком". Об этом сообщил ТАСС первый заместитель генерального директора Роскосмоса по экономике и финансам Максим Овчинников.

"Снижение показателя прибыли госкорпорации за 2020 год объясняется неденежным эффектом, связанным с переоценкой находящихся в собственности корпорации акций предприятий в процессе их передачи в дочерние холдинги", - сказал он.

По словам первого замгендиректора, ранее такие акции вносились в Роскосмос по номинальной, более высокой стоимости. "По сути, это "бумажный убыток", никак не влияющий на операционную эффективность и финансовую устойчивость госкорпорации", - пояснил он.

Овчинников добавил, что без этого эффекта прибыль оценивается в объеме 9,8 млрд рублей.

Согласно отчету, чистая прибыль Роскосмоса за отчетный период составила 293 млн рублей. При этом за 2019 год она находилась на уровне 12,5 млрд рублей. В апреле Овчинников в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что Роскосмос проходит аудит. По его словам, чистая прибыль за 2020 год составила порядка 12 млрд рублей. Он отметил, что по консолидированной отчетности показатели должны быть на уровне 300 млн рублей, поскольку Роскосмос по-прежнему несет достаточно серьезное бремя в виде кредитной нагрузки.